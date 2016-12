Torino, furti seriali di occhiali per 1 mln di euro: sgominata banda

Occhiali pregiati sottratti dal ciclo produttivo della Luxottica di Lauriano (Torino) e rivenduti a ottici compiacenti, in Italia o all'estero. I carabinieri di Chivasso (Torino) hanno eseguito, su disposizione della Procura di Ivrea, sei provvedimenti restrittivi nei confronti di quattro italiani e due romeni accusati di associazione per delinquere, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione di occhiali per almeno un milione di euro.