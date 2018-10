Torino, fuga d'amore a 9 anni: va a trovare la fidanzata in scuolabus

Aveva saputo che la sua amichetta, nonché "fidanzata", era rimasta a casa da scuola con l'influenza. Per starle vicino un bambino di nove anni, a lezioni finite, è salito sullo scuolabus dove è riuscito a convincere l'autista a farsi accompagnare nel paese dove la bambina vive. Il piccolo, che non aveva avvertito mamma e papà, con la sua "fuga d'amore" , ha fatto preoccupare parecchio i genitori, ma per fortuna tutto è finito bene.

L'innamorato è un bambino che frequenta una scuola primaria del Canavese, un territorio in provincia di Torino, che all'uscita da scuola non ci ha pensato due volte. Doveva aspettare la mamma di un'amica, che l'avrebbe riportato a casa. Ma, racconta l'Huffington Post, lui ha preferito seguire il suo cuore e cercare un modo per andare a far visita alla sua innamorata. Una mamma lo ha visto salire sullo scuolabus e ha avvertito scuola e familiari.



I genitori hanno subito temuto il peggio, ma poi hanno lasciato che il loro bambino passasse il pomeriggio a confortare l'amica malata.