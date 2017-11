Torino, frustavano i figli con il filo elettrico: condannati a tre anni di carcere i genitori egiziani

A parlare dei maltrattamenti era stata una delle figlie, che aveva confidato a un'insegnante: "Piuttosto che tornare a casa, mi uccido". Il pm Dionigi Tibone aveva chiesto cinque anni di reclusione per il padre e tre anni e sei mesi per la madre, che non solo non si era mai opposta alle violenze, ma segnalava al marito le malefatte dei ragazzini. Stando alla ricostruzione dell'accusa, i bambini la pregavano di non avvertire il papà "che dava le botte". "Nella mia lunga carriera ho affrontato pochi casi cosi' gravi", aveva spiegato in aula il magistrato. "I genitori - che hanno sempre rigettato ogni accusa - non hanno mai chiesto scusa, non si sono mai fermati a riflettere sui loro errori. Non hanno capito il danno che hanno fatto ai loro figli, oggi psicologicamente distrutti".