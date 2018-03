Torino, figlio uccide la madre e poi si spara: "Scusate, ho un tumore"

Tragedia familiare a Rivoli, in provincia di Torino. Un uomo di 77 anni ha ucciso con una pistola la madre di 101 anni, con cui viveva, e poi si è suicidato. Prima di compiere il folle gesto ha chiamato il 112 dando l'allarme. L'anziano aveva scoperto da poco di avere un tumore al pancreas come spiegato in una lettere di scuse trovata dai carabinieri. L'arma del delitto era legalmente detenuta in casa.