Torino, fiamme alla Gondrand: una ventina di veicoli danneggiati

Paura a Torino per un incendio divampato nell'ex capannone industriale dell'azienda di trasporti Gondrand. Le fiamme hanno avvolto una ventina di automezzi, tra camion e furgoni, che erano fuori dalla struttura. Il capannone, per ora, non è stato raggiunto dal rogo e non ha subito danni. Una decina di squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a spegnere l'incendio. Ancora sconosciute le cause.