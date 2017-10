Torino, famiglia 52enne ucciso al mercato: dolore non porti razzismo

"Il nostro dolore non diventi strumento per crearne altro. Non vogliamo che diventi la bandiera di qualcuno per andare sui giornali a predicare odio e razzismo". E' l'appello dei familiari di Maurizio Gugliotta, il 52enne ucciso a coltellate al mercato del "libero scambio" di Torino da un giovane nigeriano. "Alcuni esponenti politici hanno tentato di strumentalizzare una vicenda tragica in una battaglia politica", ha denunciato la famiglia.