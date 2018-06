Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo

Falso allarme bomba nel centro storico di Torino dopo il ritrovamento di due pacchi sospetti in piazza San Carlo, vicino alle due chiese che si affacciano sullo slargo in direzione Porta Nuova. Nella notte l'area è stata isolata dai vigili del fuoco, per permettere agli artificieri di intervenire con il robot per il disinnesco di eventuali ordigni. E' stato poi accertato che si trattava di due normali scatole. Le operazioni sono durate diverse ore.