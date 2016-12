Torino: fa il bagno nel fiume Stura, muore bambina

E' morta, all'ospedale Regina Margherita di Torino, la bimba rom di 11 anni che venerdì aveva rischiato di annegare nel fiume Stura, a Torino. Era rimasta sott'acqua per diversi minuti mentre faceva il bagno, vicino al campo nomadi in cui abitava. Le terapie a cui l'hanno sottoposta i medici per rianimarla si sono rivelate inutili. Sull'accaduto indaga la polizia.