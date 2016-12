Torino, esce dal coma dopo caduta e scagiona compagno: "Non è stato lui"

"Non volevo suicidarmi né mi ha spinto Gianni, spero col tempo di poter ricordare". E' convinta delle sue tesi Laura Flora Stuardo, la torinese 53enne che a luglio precipitò dalla nave da crociera dov'era in vacanza e che era attraccata nel porto di Flam, in Norvegia. Ma allora, se non si tratta né di un tentativo di suicidio né di un tentato omicidio da parte del compagno, - si interrogano gli inquirenti, - cosa è successo quel giorno?

"La mia memoria si ferma al giorno precedente, quando ero sul ponte a fotografare le cascate", racconta la donna, risvegliatasi dal coma. "Poi il buio: il resto me l'hanno raccontato - continua. - Per esempio, che quella mattina sono andata dal parrucchiere è un episodio che ho scoperto dal mio compagno. Spero col tempo di poter ricordare".



"Al momento posso solo dire che credo al mio compagno, non ricordo il litigio prima della caduta di cui parla il personale della nave. Non penso che potrebbe mai fare una cosa tremenda come buttarmi in acqua. E non capisco perché, se non ho cercato di suicidarmi, si debba sospettare di Gianni".



L'uomo, però, è attualmente indagato per maltrattamenti e tentato omicidio e la Stuardo ammette: "Abbiamo avuto cinque o sei litigi violenti. Gianni era disperato per motivi professionali e familiari. Io cercavo di aiutarlo. E' stato violento, ma, ogni volta, l'ho denunciato, anche se poi ho ritirato le querele. Ora siamo innamoratissimi". E conclude: "Spero di ricordare quello che è accaduto quel giorno".