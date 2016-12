Torino, entra in un bar con la sigaretta accesa: 69enne ucciso di botte

Il cliente di un bar ha ucciso un altro cliente a Torino, durante una lite per una sigaretta. Per l'omicidio i carabinieri hanno arrestato Vito Salvatore Di Dia, 62 anni. La vittima è Raffaele Carretta, 69 anni. L'assassino si era allontanato dopo l'accaduto ed è stato rintracciato poche ore dopo. La vittima era entrata nel locale con la sigaretta accesa ed era stato apostrofato da Di Dia. Poi la lite, trasformatasi in tragedia.