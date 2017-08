Torino, due dipendenti pubblici con secondo lavoro: truffa da 1,5 milioni di euro

Due dipendenti pubblici sessantenni arrotondavano lo stipendio amministrando condominii in modo professionale. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Torino, accertando un reddito aggiuntivo in dieci anni di quasi un milione e mezzo di euro. A loro carico sarà avviato un procedimento disciplinare e l'iter per il recupero di tutti i compensi relativi agli incarichi extra-istituzionali. Entrambi erano dotati di partita IVA.