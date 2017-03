Torino, dona un rene alla compagna alla vigilia della festa della donna

Proprio alla vigilia della festa delle donne, un 52enne ha donato un rene alla compagna 44enne, salvandole la vita. Il trapianto è stato eseguito lunedì all'ospedale Molinette di Torino, che ne riferisce come un gesto di grande amore. Alla donna, affetta da rene policistico, sono stati così evitati mesi di dialisi durante il periodo necessario per completare gli esami di valutazione del donatore.

L'operazione è tecnicamente riuscita e entrambi i pazienti sono ora ricoverati: lui in degenza, lei nella Terapia subintensiva della Nefrologia universitaria, diretta dal professor Luigi Biancone. "Nel 30% dei trapianti da donatore vivente - spiega Biancone - il donatore è di sesso maschile e la percentuale è in progressivo incremento, sulla scia anche dell'aumento dei trapianti da vivente in Italia".



In questo caso il trapianto è stato di rene da vivente pre-emptive (cioè preventivo), in laparoscopia dal donatore. A eseguirlo sono stati gli urologi Paolo Gontero e Giovanni Pasquale (equipe di Urologia universitaria del professor Gontero), mentre nella sala operatoria a fianco, veniva effettuato il trapianto del rene sulla ricevente dai chirurghi vascolari Maurizio Merlo e Claudia Melloni (equipe Chirurgia vascolare ospedaliera del dottor Merlo) e dall'urologo Giovanni Pasquale, con gli anestesisti Fabio Gobbi e Antonella Marzullo (equipe Anestesia e rianimazione ospedaliera del dottor Pier Paolo Donadio).