Torino, divampa incendio all'ospedale Cto Pazienti evacuati, nessun ferito

Un incendio è divampato all'ospedale Cto di Torino. Le fiamme si sono propagate in due magazzini al terzo piano dell'edificio per cause in corso di accertamento. Per precauzione i pazienti ricoverati al primo, secondo e quarto piano sono stati spostati in altre ali del nosocomio. Sul posto sono intervenute la polizia e numerose squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo. Non si registrano feriti né intossicati.