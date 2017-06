Torino:dimesso Kelvin, il bimbo ferito nella calca a piazza S. Carlo

Kelvin, il bambino di 7 anni ferito nella notte di paura in piazza San Carlo a Torino, è stato dimesso dopo dieci giorni dall'ospedale infantile Regina Margherita. Il piccolo, che per due giorni era rimasto in coma a causa di un grave trauma toracico, nei giorni scorsi era stato trasferito dalla rianimazione al reparto di degenza di chirurgia. Oggi, con i genitori, è tornato a casa.