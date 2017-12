Torino, detenuto evade dalle Vallette: era in permesso premio

Un detenuto croato di 32 anni, in permesso premio di due giorni, non è rientrato nel carcere delle Vallette di Torino, dove avrebbe concluso a gennaio una condanna per rapina. A darne notizia è l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. L'evasione, resa nota soltanto mercoledì, risale allo scorso 4 dicembre.