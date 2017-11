Torino, dà in escandescenze: la polizia lo porta in ospedale dove muore d'infarto

Dopo la morte di Zampredi, la polizia municipale si è mobilitata per dare la notizia alla famiglia. I vigili si sono recati nella sua abitazione. Hanno suonato e non ricevendo risposta hanno deciso di entrare e hanno scoperto che il padre di Walter era a terra semisvenuto. L'uomo è stato subito trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.