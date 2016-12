Torino, crolla palazzina: un ferito

Una palazzina di tre piani è parzialmente crollata nella notte nel centro di Torino. Un uomo, ferito in modo non grave, è stato estratto dalle macerie e trasportato in ospedale. Altre 30 persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, che hanno transennato l'intera area per scongiurare ulteriori crolli. Si sarebbe trattato di un cedimento strutturale dell'edificio, che risale al 1700.