Torino, corpo carbonizzato in auto

Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato nella notte in un'auto in fiamme a Sant'Antonino di Susa, in provincia di Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri, che dai primi accertamenti sembrano escludere si tratti di un incidente. L'auto, un'Audi A3, sarebbe intestata a un uomo residente a Moncalieri, sempre nel Torinese, ma la vittima non è ancora stata identificata.