Torino, clochard aggredito e dato alle fiamme: un fermo

Un uomo è stato bloccato dalla polizia e portato in Questura nell'ambito delle indagini sul caso del clochard aggredito e bruciato sabato sera in un giardino pubblico a Torino. Il senzatetto, ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, non ha saputo dare indicazioni circa i suoi aggressori, limitandosi a far sapere che erano "degli sconosciuti".