Torino, clandestino blocca ladro e sventa rapina: avrà il permesso di soggiorno

17:40 - Un cittadino egiziano di 29 anni, Shala Muosa, in Italia da meno di un mese con documenti non regolari, ha sventato una rapina a mano armata in un supermercato di Mirafiori, a Torino. E sarà ora premiato con un permesso di soggiorno per asilo politico. L'intervento del giovane è stato provvidenziale: il rapinatore, armato di coltello, si era appena fatto consegnare 700 euro dalla cassiera quando è stato immobilizzato dal 29enne.

"Ho sentito il dovere di intervenire, consapevole delle conseguenze del mio gesto", ha detto l'immigrato, accompagnato poi all'ufficio immigrazione della questura di Torino.



Il ladro, un italiano di 52 anni, aveva preso di mira un supermercato Lidl di via Palma di Cesnola 116. Ma non aveva messo in conto di trovare sulla sua strada l'egiziano, intento a fare la spesa al momento della rapina.