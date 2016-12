Torino, carabinieri scoprono una casa di riposo abusiva

I carabinieri del Nas hanno scoperto due appartamenti adibiti a casa di riposo abusiva che ospitava 25 anziani ad Avigliana (Torino). L'attività era gestita da una titolare che si affidava ad un cuoco tuttofare senza l'assistenza di personale qualificato. In un garage era stata allestita la camera ardente di un'anziana deceduta martedì sera per cause naturali. Dodici persone sono state evacuate e affidate alle famiglie o ad altre strutture.