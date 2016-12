Torino, capriolo scuoiato e impiccato davanti a un liceo del centro

13:19 - La carcassa di un capriolo è stata trovata scuoiata e impiccata a un albero nel centro di Torino, di fronte al liceo scientifico Galileo Ferraris di corso Montevecchio. Ad accorgersi dell'accaduto e a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il vicepreside dell'istituto, Piero Burzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

"Non ho elementi per dire che si tratti di un atto contro la nostra scuola - ha detto Burzio, docente di storia e filosofia -. Di certo, quando abbiamo visto il corpo dell'animale, tutti ci siamo chiesti il perché".



La carcassa del capriolo è stata rimossa dai vigili del fuoco e trasportata all'Istituto zooprofilattico di Torino per essere esaminata. La polizia, che sta indagando, propende per un gesto goliardico.