Torino, cade in un dirupo in montagna: muore veterinario-cacciatore

Dopo la diffusione dell'immagine, Ponzetto era stato minacciato di morte, e i veterinari torinesi avevano chiesto la sua radiazione dall'albo. "So bene di non aver fatto nulla di irregolare - si era difeso lui -. Sono frastornato, mi trovo a dover rispondere di una fotografia vecchia di cinque anni. Adesso perfetti sconosciuti mettono in dubbio la mia professionalità, il mio lavoro e l'amore che ho sempre avuto per gli animali". E aveva spiegato che avrebbe continuato a cacciare "fino a quando le leggi lo permetteranno".



La salma del veterinario, recuperata nel pomeriggio dal soccorso alpino di Valprato Soana, è stata portata all'ospedale di Cuorgnè a disposizione della procura di Ivrea.