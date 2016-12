10:44 - I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno sequestrato armi e 5 kg di esplosivo, tra tritolo e bombe, che si trovavano nell'auto di due italiani, che sono stati arrestati. L'arsenale era probabilmente stato appena dissotterrato e sporco di fango. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire a cosa servissero le armi e se siano già state utilizzate in passato per fatti di sangue.