Torino, blitz della polizia contro Federazione anarchica informale: "Obiettivo attentati era uccidere"

Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai 1 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 2 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 3 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 4 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 5 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 6 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 7 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 8 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 9 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". 10 di 10 Ansa Ansa Terrorismo, arrestati 7 anarchici della Fai Vasta operazione della polizia di Stato contro la Federazione anarchica informale (Fai): sette gli arrestati e otto gli indagati nell'ambito dell'operazione "ScriptaManen". leggi dopo slideshow ingrandisci

Sette quindi gli anarchici finiti in manette, mentre altri otto risultano indagati nell'ambito dell'operazione denominata "ScriptaManent". I poliziotti, con l'ausilio di unità cinofile antiesplosivo, hanno sottoposto a perquisizione oltre 30 anarchici e 29 abitazioni dislocate in Piemonte, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Campania e Umbria.



Agli arrestati viene contestato il reato di associazione con finalità di terrorismo e attribuisce agli stessi l`esplosione di tre ordigni. Uno presso il quartiere Crocetta di Torino del 5 marzo 2007 e due ordigni presso la Caserma allievi carabinieri di Fossano del 2 giugno 2006. Gli ordigni, in entrambi i casi, erano programmati per esplodere a breve distanza l`uno dall'altro al chiaro scopo di arrecare grave danno all'incolumità delle forze dell'ordine intervenute sul posto.



L`operazione della Digos di Torino trae origine dal procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Torino a seguito del ferimento dell`ingegner Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell`Ansaldo Nucleare, per mano di appartenenti al "Nucleo Olga", espressione del cartello eversivo "Fai-Federazione Anarchica Informale".



L'indagine dei poliziotti, attraverso l`analisi di un`enorme quantità di documentazione ideologica, ha permesso di ricostruire la struttura associativa e l`evoluzione internazionale della Fai.



A Torino la base dell'associazione eversiva - Era a Torino la base della Fai. Il materiale raccolto nel procedimento in carico alla Procura di Torino, in cui sono confluiti per competenza anche i fascicoli di indagine delle procure di Genova, Milano, Perugia, Bologna e Lecce, ha consentito di dimostrare infatti che la Fai è stata costituita per iniziativa di anarchici residenti a Torino. Questi ultimi, in collaborazione con altri anarchici residenti tra l'altro a Viterbo, Pescara e Roma, "hanno promosso, organizzato e compiuto attentati - sostengono gli investigatori - alla vita e all'incolumità delle persone attraverso l'utilizzo di armi, l'invio di plichi esplosivi ed incendiari nonché la collocazione di ordigni esplosivi temporizzati, su diverse province del nostro Paese".