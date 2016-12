Torino,bimbo circonciso morto:madre denunciata per omicidio colposo

La mamma del bimbo di un mese morto a Torino dopo la circoncisione effettuata in casa è stata denunciata dalla polizia per omicidio colposo. Si cerca ancora invece il medico abusivo che avrebbe effettuato l'intervento. La donna, una ghanese di 35 anni che da 5 vive in Italia con lo status di rifugiata, ha rivelato di avere somministrato al figlio una supposta di paracetamolo da 250 mg, il cui uso è consigliato solo dopo i 12 kg di peso.