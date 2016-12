Torino, bimba di due mesi stroncata da malore durante il bagnetto

na bimba di due mesi è stata stroncata da un malore mentre faceva il bagnetto. E' accaduto a Giaveno, in provincia di Torino. L'intervento del 118, chiamato dalla mamma della bimba, è stato rapido. E' intervenuto anche l'elisoccorso per velocizzare le procedure. La bimba, ancora in vita, è stata trasportata al vicino ospedale di Rivoli per poi essere trasferita all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove però è morta. Disposta l'autopsia.