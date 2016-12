Torino, benzinaio affronta un rapinatore: finisce gambizzato

Un benzinaio di 39 anni è stato ferito a una gamba a Torino da un proiettile in un tentativo di rapina. I carabinieri danno la caccia a un uomo, che indossava un cappello da baseball, ed è fuggito a piedi. E' accaduto nella piazzola di sosta di un distributore Eni di corso Grosseto, nel quartiere Borgo Vittoria. Il benzinaio, un italiano che gestisce il distributore, è ricoverato ma non in pericolo di vita.