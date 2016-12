Torino, aveva aeroplano ma per il fisco era nullatenente: denunciato

Un imprenditore agricolo di 38 anni attivo nel Torinese è stato denunciato dalla guardia di finanza per evasione fiscale. L'uomo non presentava alcuna dichiarazione fiscale, ma era intestatario di otto abitazioni, 137 terreni, otto conti corrente e, non ultimo, un aeroplano da turismo. Le indagini delle fiamme gialle hanno accertato una base imponibile non dichiarata di circa 750mila euro e altri 250mila euro di tasse evase.