09:08 - E' di un morto il bilancio di un incidente avvenuto all'alba a Torino. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è scontrata con un mezzo pesante in corso Vercelli. Non si conoscono le generalità della vittima. La Polizia Municipale informa che il traffico in zona è stato deviato sulle vie vicine e si registrano rallentamenti.