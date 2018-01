Torino, anziano insegue truffatore per le scale: cade e muore

Un uomo di 81 anni è morto a Chieri, nel Torinese, mentre rincorreva un truffatore. Il malvivente, con la scusa di controllare l'acqua, è entrato nella casa dell'anziano, al civico 21 di via Parini. Lo ha raggirato, facendosi mettere soldi e gioielli in una busta. Quando l'uomo si è accorto dell'inganno, il truffatore è fuggito. Lui l'ha rincorso in ciabatte, ma è scivolato dalle scale. Inutili i soccorsi.

A dare l'allarme è stata la moglie, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri, sulle tracce del malvivente, hanno disposto posti di blocco in tutta la zona. L'anziano sarebbe morto per un trauma cranico, conseguenza della caduta. Sotto shock la moglie, costretta anche lei a ricorrere alle cure dei sanitari.



I truffatori ricercati dai carabinieri sarebbero due: uno si è intrufolato nella abitazione dell'anziano spacciandosi per tecnico del gas, mentre il complice lo attendeva all'uscita alla guida di un'auto. Secondo alcuni vicini di casa, di cui i militari dell'Arma hanno raccolto la testimonianza, il veicolo sarebbe stato di colore bianco.