Torino, allerta massima nel Canavese: incendi vicino alle case

Prosegue l'emergenza incendi nel Canavese, in provincia di Torino. A Locana, in valle Orco, i boschi bruciano ormai da lunedì e le fiamme hanno raggiunto nella notte le abitazioni di cinque frazioni e della borgata, andando a lambire anche la strada provinciale 460. Il Comune di Traversella, in Valchiusella, ha invece consigliato a tutti i cittadini di restare in casa ed eventualmente usare mascherine protettive per difendersi dal fumo.