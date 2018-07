Torino, ai domiciliari sequestra e picchia la compagna: arrestato

Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, sequestra la compagna in casa per dodici ore. Un italiano di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino dopo aver tentato la fuga. L'uomo ha picchiato la fidanzata e l'ha minacciata con un coltello da cucina. La donna, che è riuscita a chiedere aiuto, ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni. Agli agenti delle volanti ha denunciato mesi di percosse e insulti.