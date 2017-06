Cuneo, adescava minori in chat: arrestato un dirigente sportivo

I ragazzi caduti in trappola sono quasi tutti appartenenti al mondo del calcio giovanile e militavano in varie squadre. Quattro le identità femminili utilizzate per avere i selfie erotici delle giovani vittime e poi ricattarle per chiederne di nuovi. Ingente il materiale pedopornografico sequestrato. L'uomo è stato posto ai domiciliari.



Il primo episodio un paio d'anni fa - L'indagine della polizia postale è scattata due anni fa, quando un calciatore allora 14enne ha raccontato agli investigatori di essere stato adescato da una "coetanea" che lo aveva ricattato e costretto a inviare altro materiale minacciando di diffondere le foto ricevute. In alcune circostanze il 24enne, ai domiciliari su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, proponeva rapporti a tre, salvo poi tirarsi indietro in modo da offrire alle vittime un incontro solo son il suo fidanzato, cioè lui stesso.



Le vittime, oltre un centinaio, sono state tutte identificate e sentite. Tra l'adescatore e i giovani non c'è stato alcun rapporto fisico.