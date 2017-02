Torino, accoltella il figlio e si suicida gettandosi dal balcone: grave il bimbo

Ha accoltellato il figlio di 7 anni e poi si è tolta la vita lanciandosi dal balcone di casa, all'ottavo piano di un palazzo. La donna, di origini albanesi, viveva in un alloggio popolare di Torino. Lei è morta sul colpo, mentre il piccolo è stato portato in ospedale con "ferite penetranti all'addome e al torace" e "alcuni tagli alle mani", come se avesse tentato di difendersi. Le sue condizioni sono ritenute gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.