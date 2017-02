Torino, accoltella il figlio e si getta dal balcone: grave il bimbo

Ha accoltellato il figlio di pochi anni e poi si è tolta la vita lanciandosi dal balcone di casa, all'ottavo piano di un palazzo. La donna, di origini marocchine, viveva in un alloggio popolare di Torino. Lei è morta sul colpo, mentre il piccolo è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni disperate. Ancora sconosciuti i motivi del gesto, su cui indaga la polizia.