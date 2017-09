Torino, abusi su minore prescritti a 16 anni dai fatti

Sono emerse "alcune anomalie", a Torino, nell'iter del processo per abusi sessuali su una minorenne terminato in Cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza per la prescrizione dei reati. E' quanto rivela Arturo Soprano, presidente della Corte d'Appello di Torino, che a Palazzo di Giustizia ha cominciato ad acquisire informazioni e a svolgere accertamenti. "Se dovessero ravvisarsi delle responsabilità - aggiunge il magistrato - prenderemo dei provvedimenti". Un fascicolo che in qualche modo è sfuggito ai controlli organizzati da tempo in Corte d'Appello per lo smaltimento degli arretrati.