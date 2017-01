Torino,86enne picchia la moglie di 84 anni con il bastone: arrestato

I carabinieri di Chivasso, in provincia di Torino, hanno arrestato un uomo di 86 anni residente a Volpiano per il tentato omicidio della moglie di 84 anni. L'anziano, incensurato, ha colpito la moglie con il bastone da passeggio al termine di una lite. Poi, resosi conto della gravità delle ferite inferte alla donna, è andato da vicini per chiedere aiuto.