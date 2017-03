Torino, 5 trapianti di fegato in 36 ore alle Molinette: è record

Nuovo record per il Centro trapianti di fegato della Città della Salute di Torino. L'equipe del professor Mauro Salizzoni ha eseguito all'ospedale Molinette cinque trapianti consecutivi in 36 ore, tra venerdì e sabato. Tra gli interventi due giovani, un uomo e una donna, e un'urgenza assoluta. "Le donazioni sono un bene prezioso - spiega Salizzoni -. E' nostro dovere dare una chance a chi ce l'ha e, per far questo, dobbiamo farci trovare pronti".