Torino, 42enne sfrattato minaccia di aprire il gas: evacuato palazzo

Lo hanno sfrattato da casa e lui, un uomo di 42 anni, ha minacciato di aprire il gas nel suo appartamento e di far saltare in aria il condominio. E' accaduto a Torino, dove i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per evacuare il palazzo. Le forze dell'ordine hanno preferito far allontanare tutti gli inquilini per precauzione.