Torino, 20enne violentata mentre tornava da sola a casa: un arresto

Ha aggredito e violentato in strada una 20enne, originaria dell'Ecuador, che tornava a casa a piedi dopo aver trascorso la notte in un locale di Torino. Per questo un uomo di 30 anni, residente a Moncalieri, è stato arrestato dai carabinieri. I militari sospettano che possa aver commesso altre aggressioni sempre con lo stesso modus operandi: l'uomo sceglieva le sue "prede" tra le giovani donne che uscivano da sole dai locali.