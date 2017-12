Thyssenkrupp, Mattarella: morte sul lavoro perdita per la società

"Ogni morte sul lavoro è una perdita irreparabile per l'intera società. E dieci anni fa, nella notte del 5 dicembre 2007, sette operai morirono nell'incendio nell'acciaieria della Thyssenkrupp a Torino". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "E' giusto ricordare i nomi di chi è morto quella notte perché è una ferita che non può rimarginarsi accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro".