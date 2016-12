Tgv guasto, ipotesi di sabotaggio

La procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del Tgv Parigi-Milano che si è bloccato ieri in Val di Susa: tra le ipotesi si fa largo anche quella del sabotaggio. Il treno veloce è rimasto fermo per ore tra Chiomonte e Meana di Susa. A bordo c'erano trecento passeggeri, rimasti a lungo senza acqua, elettricità e aria condizionata. La zona in cui è accaduto l'incidente è quella simbolo della lotta dei No Tav.