Terzo Valico, lavoratori in sciopero: "Si sblocchino i fondi"

I lavoratori del Terzo Valico hanno indetto uno sciopero per martedì 9. Dai campi base di Novi Ligure (Alessandria), Arquata Scrivia e Pian dei Grilli partiranno alcuni pullman per Roma. L'intenzione è "chiedere al ministro della Infrastrutture Danilo Toninelli - spiegano i sindacati - di sbloccare immediatamente i fondi già stanziati per il quinto lotto". Sono 2.400 i posti di lavoro a rischio con lo stop delle risorse.