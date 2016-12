Terrorismo, anarchici Fai sul web: "Continueremo con gli attacchi"

"La solidarietà come la intendiamo noi è quella che si fa azione, il continuare a portare avanti gli attacchi e le pratiche per le quali i compagni sono stati arrestati". Lo si legge una nota apparsa su un sito anarchico dopo l'arresto per terrorismo di sette presunti appartenenti al Fai/Fri, in un'inchiesta della procura di Torino. "Il mandante di questa operazione, e ci teniamo a ripeterlo - sottolinea la nota - è il pm di Torino Roberto Sparagna".