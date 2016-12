17:40 - Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Torino. In base ai dati registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0. L'epicentro è stato localizzato nelle Alpi Graie, a circa 10 chilometri di profondità, tra i comuni dell'Alto Canavese e le Valli di Lanzo. Non risulta che ci siano stati danni a persone o cose.