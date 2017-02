Terremoto, le donne di Cuneo in aiuto ai bimbi di Amatrice

"Chi ha donato un ricamo, chi lo ha realizzato per poi metterlo in vendita, chi lo ha acquistato per darlo a noi che lo utilizzeremo durante la tombolata benefica - spiega la donna a La Stampa di Cuneo - Il mio desiderio di unire le iscritte in questa gara di solidarietà per Amatrice sta funzionando. E sono sicura che la cifra raccolta finora salirà durante la seconda edizione del Raduno nazionale in programma il 23-24-25 aprile a Roccaforte. I tre giorni si concluderanno con la tombolata".



La signora Claudia ci tiene a sottolineare che in questo progetto ha avuto accanto "due angeli custodi": una ricamatrice emiliana e una romana: "che mi hanno dato una mano a diffondere l’iniziativa". Le offerte sono libere perché l'importante è donare secondo le proprie possibilità. In particolare, la signora Claudia vuole aiutare i bambini che non hanno più una casa e sono costretti a vivere in roulotte o in prefabbricati. E in estate, a conclusione del progetto, la benefattrice si recherà ad Amatrice per consegnare il denaro alla famiglia che avrà individuato.