Tenta furto rame ma resta folgorato

Un ladro di rame è morto folgorato a Carignano, nel Torinese, mentre cercava di rubare alcuni cavi in una centralina elettrica. E' accaduto intorno a mezzanotte in località Ponte Po, dove i medici del 118 sono intervenuti, dopo una chiamata anonima, e hanno trovato il corpo di un romeno di 55 anni. L'uomo è stato poi identificato dai carabinieri, che indagano per identificare i complici.