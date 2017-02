Tav, finiti i lavori di scavo del tunnel esplorativo di Chiomonte: spesi 173 mln

La fresa, la "talpa" utilizzata per gli scavi, è riuscita ad avanzare per un percorso di 7.020 metri nella roccia della montagna. "Le risorse degli ultimi 500 metri - dicono alla società incaricata dei lavori - serviranno per alcuni interventi di finitura che renderanno più agevole l'avvio dell'opera principale".



Le imprese interessate al cantiere, aperto nel 2012, sono in gran parte della Valle di Susa. Ce ne sono poi alcune di altre zone del Piemonte e poi altre ancora , il 14% di altre zone del Piemonte e il restante 4% di diverse regioni o anche di provenienza estera. Al monitoraggio ambientale, ha spiegato il direttore tecnico Maurizio Bufalini, è stato destinato il 5% del budget complessivo, con controlli su 137 parametri. "Da oltre 40mila misurazioni non è emersa alcuna criticità di rilievo".