Tav, condannati tre anarchici

Sono stati condannati a due anni, 10 mesi e 20 giorni i tre anarchici accusati di aver partecipato all'assalto del 14 maggio 2013 al cantiere Tav a Chiomonte. Per gli imputati, in carcere da luglio, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Soddisfatti gli avvocati per una sentenza che "ribadisce la non particolare gravità della vicenda". La Procura di Torino aveva chiesto cinque anni e sei mesi.